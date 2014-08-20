В Донецке слышны залпы орудий, есть пострадавшие – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, сегодня артобстрелу подвергся поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе. По предварительным данным, есть разрушения жилых домов и пострадавшие среди мирного населения. Информация уточняется, на месте работают пожарные расчеты ГСЧС, отметили в горсовете.

Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителяТакже горсовет сообщает, что в настоящее время жители Донецка информируют о том, что в Ленинском, Калининском, Пролетарском, Киевском и Куйбышевском районах города слышны залпы орудий.