В Донецке слышны залпы орудий, есть пострадавшие – горсовет
15:30, 20 августа 2014Политика
2 0
В Донецке сегодня, 20 августа, в пяти районах слышны залпы орудий, есть пострадавшие среди мирных жителей.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
Согласно сообщению, сегодня артобстрелу подвергся поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе. По предварительным данным, есть разрушения жилых домов и пострадавшие среди мирного населения. Информация уточняется, на месте работают пожарные расчеты ГСЧС, отметили в горсовете.
Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителяТакже горсовет сообщает, что в настоящее время жители Донецка информируют о том, что в Ленинском, Калининском, Пролетарском, Киевском и Куйбышевском районах города слышны залпы орудий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter