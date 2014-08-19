Frankfurter Allgemeine: Все напрасно

Об этом сообщает Бертольд Колер в своей статье «Все напрасно», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

"К большому сожалению, наши украинские коллеги не отступили от своих условий, именно поэтому мы не смогли прийти к соглашению о прекращении огня на востоке Украины, которого так хотела Москва", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после долгого вечера в Берлине. Какие же это неприемлемые требования?

Во-первых, Киев требует закрыть границу, чтобы оружие и бойцы из России больше не проникали на территорию Украины. Во-вторых, прекращение огня должна контролировать ОБСЕ. В-третьих, повстанцы должны отпустить заложников. Ничто из этого не является несправедливым требованием.

Но выполнение первых двух условий будет ограничивать возможности Москвы поставлять сепаратистам снаряжение. Война на востоке Украины помогает Кремлю в ослаблении и дестабилизации всей страны. Пока Путин держится за эту цель, все попытки Штайнмайера напрасны. Министру иностранных дел Германии это должно быть понятно. Но особенно он не хочет оставлять неиспробованным ничего, что могло бы доказать, что у Кремля еще остался здравый смысл.