Комбат "Донбасса": силовики контролируют две трети Иловайска, боевики бегут из города

Об этом он сообщил в соцсети.

По его словам, вчера батальон "Донбасс", отдельная рота батальона "Днепр", 2-й взвод батальона "Азов" вели тяжелые бои на подступах к городу, но смогли закрепиться на подступах к городу. Читайте такжеВ центре Иловайска установили сине-желтый флаг - батальон "Донбасс"

"Своё дело сделали на отлично. Ударные части батальона "Донбасс", сметая блок-посты террористов, вошли в город с нескольких направлений, и до 19:00 взяли под контроль восточную часть города. Судя по отчаянному драпу из города сторонников "русского мира", делать охваты и рейды мы уже научились", - написал комбат.

На ночь силы АТО закрепились в городе и организовали питание и психологическую помощь жителям, которые находились в подвалах административных зданий, бомбоубежищах. Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

"Чтобы закрепить успех, было принято решение не быть ночью статичной мишенью и организовать ночную зачистку. За ночь было уничтожено три блокпоста и четыре огневые точки противника. Не помог сепаратистам даже обстрел градами "Донбасса" в самом городе, который провели террористы прямо с территории Донецка. Также было блокировано движение колонны, которая должна была прийти на помощь террористам. К 5 утра под контролем было около 2/3 города, город полностью окружен. Просим жителей не выходить из укрытий, постараемся закончить всё побыстрее. Сводная рота БМП ВСУ также не смогла пробиться в город, но к утру бронетехнику завели в город, теперь они вместе с нами. Слава Украине!", - сообщил Семенченко.

Он подчеркнул, что потерь среди бойцов батальона "Донбасс" нет, легкораненые отказались госпитализироваться и находятся в строю.