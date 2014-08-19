Силы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

Силы АТО зачищают от боевиков населенный пункт Ясиноватая и блокируют Иловайск.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Читайте такжеВ центре Иловайска установили сине-желтый флаг - батальон "Донбасс" "Силы АТО (механизированные и аэромобильные подразделения во взаимодействии с Национальной гвардией) проводят действия по зачистке н.п.Ясиноватая. Одновременно с блокированием н.п.Иловайск продолжаются боевые действия в данном населенном пункте, - сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети.

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