Силы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук
08:40, 19 августа 2014Политика
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Силы АТО зачищают от боевиков населенный пункт Ясиноватая и блокируют Иловайск.
REUTERS
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Читайте такжеВ центре Иловайска установили сине-желтый флаг - батальон "Донбасс"
"Силы АТО (механизированные и аэромобильные подразделения во взаимодействии с Национальной гвардией) проводят действия по зачистке н.п.Ясиноватая. Одновременно с блокированием н.п.Иловайск продолжаются боевые действия в данном населенном пункте, - сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети.
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