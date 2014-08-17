Силовики взяли под контроль райцентр Ясиноватая - Порошенко
15:37, 17 августа 2014Политика
2 0
95-я бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль г. Ясиноватая в Донецкой области.
Силовики освободили райцентр Ясиноватая от террористов / lenta-ua.net
Об этом в своем Твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«95 бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль райцентр Ясиноватая Донецкой области, который имеет стратегическое значение. Слава Украине!”- отметил глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter