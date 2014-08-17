Силовики взяли под контроль райцентр Ясиноватая - Порошенко

95-я бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль г. Ясиноватая в Донецкой области.

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко. «95 бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль райцентр Ясиноватая Донецкой области, который имеет стратегическое значение. Слава Украине!”- отметил глава государства. Читайте такжеот террористов освободили Ждановку

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