Силовики взяли под контроль райцентр Ясиноватая - Порошенко

15:37, 17 августа 2014
Политика
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95-я бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль г. Ясиноватая в Донецкой области.

Силовики звільнили райцентр Ясинувата від терористів / lenta-ua.net

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«95 бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль райцентр Ясиноватая Донецкой области, который имеет стратегическое значение. Слава Украине!”- отметил глава государства.

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