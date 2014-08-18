Задержанный батальоном "Айдар" мэр Луганска заявил, что он на свободе

Мэр Луганска Сергей Кравченко сообщает, что он на свободе.

Об этом Кравченко заявляет в своем обращении, опубликованном на сайте городского совета.

По словам мэра, последние десять дней стали самыми тяжелыми и сложными в его жизни.

Читайте такжеБатальон "Айдар" задержал мэра Луганска

"Мне многое пришлось пережить, почувствовать, увидеть и услышать. Никогда и никому я не желаю пройти через все это. Пока я не хочу даже вспоминать о подробностях моего незаконного задержания и противоправной изоляции от внешнего мира. Против меня была организована информационная война, в СМИ забрасывалась откровенная ложь и клевета, в мой адрес звучали угрозы, оказывалось серьезное давление, попытки поломать меня. Как Луганский городской голова я не бросил город в трудную минуту и продолжал выполнять свои должностные обязанности в рамках определённых законами Украины полномочий. Я был и остаюсь верен присяге, которую давал на верность жителям города. Сегодня я жив и на свободе", - говорится в заявлении мэра.

Он также добавил, что все эти дни чувствовал поддержку луганчан, и хотел сказать слова благодарности всем, кто участвовал в его судьбе.

Он добавил, что после тех испытаний, которые ему пришлось пережить, хочется прийти в себя, привести себя в порядок и скорее вернуться к работе.

"Я люблю свой город Луганск, люблю и уважаю всех его жителей и уверен, что вместе мы преодолеем те трудности, которые судьба преподнесла нам, восстановим город, сделаем его еще краше и лучше. Ведь Луганск – наш родной и любимый город, который, к сожалению, пока болен, но несмотря на это сотни тысяч луганчан, как и я, хотят туда скорее вернуться", - резюмировал мэр.

Как сообщал УНИАН, мэр Луганска Кравченко был задержан батальоном "Айдар" 7 августа при попытке выехать из города.

В тот же день Луганский горсовет выступил с заявлением, в котором отрицает намерение Кравченко выехать в Россию. Пресс-служба горсовета отметила, что Кравченко следовал в Киев, где планировал встретиться с руководством страны.

12 августа Луганский горсовет предложил жителям Луганска поддержать задержанного мэра Сергея Кравченко с помощью "лайков" и репостов Facebook.

Читайте такжеБатальон "Айдар" задержал мэра Александровска при попытке бежать из города

В обращении мэрии говорится, «со стороны правоохранительных и судебных органов Кравченко не предъявлялись никакие обвинения или санкции, он не находится в розыске и на сегодняшний день является действующим городским головой. За все дни пребывания Кравченко под стражей никто из официальных лиц так и не озвучил основания и причины его задержания. Официальные обращения направлены в различные министерства и ведомства, всеукраинские и международные общественные и правозащитные организации".

Справка УНИАН. Кравченко является мэром Луганска с апреля 2006 года. С января 2005 года - председатель городской организации Партии регионов. Во время зимних событий на Майдане в Киеве активно поддерживал действия тогдашней власти.