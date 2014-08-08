Батальон "Айдар" может стать спецподразделением ВСУ - министр
На базе добровольческого батальона "Айдар" в будущем, вероятно, может быть создано регулярное подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет задействовано в проведении специальных операций (в том числе, и в комплексе мер АТО).
Об этом 7 августа заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей в ходе рабочей поездки по местам дислокации подразделений ВСУ.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава оборонного ведомства в ходе встречи с личным составом 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" принял решение более интенсивно задействовать батальон при выполнении боевых задач Вооруженными силами в рамках АТО.
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С этой целью батальону будет предоставлено дополнительное вооружение, в том числе и военная техника, а также дополнительные военные инструкторы. Личный состав пройдет переаттестацию, по результатам которой будут отобраны те бойцы, которые соответствуют требованиям к военнослужащим-спецназовцам.