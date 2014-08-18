Германия также отвергает просьбу Украины о военной помощи

Такое заявление сделал официальный представитель немецкого министерства иностранных дел в ответ на соответствующую просьбу Киева, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеНАТО и Евросоюз не окажут Украине военную помощь

Официальный Берлин отвергает просьбу Киева о предоставлении военной помощи для противодействия пророссийским сепаратистам на востоке страны. "То, что украинское руководство, несмотря на очень тяжелое военное положение на востоке Украины, высказывает такое пожелание, можно понять", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии. Однако, по его словам, "в немецком правительстве не обсуждается вопрос предоставления военного снаряжения Украине" для решения конфликта на границе с Россией.

Вместе с этим, правительство страны подтвердило, что украинская сторона пригласила канцлера Ангелу Меркель посетить Киев в субботу. В настоящее время это приглашение анализируется.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин в Берлине обратился к странам Евросоюза и НАТО с просьбой о военной помощи.