Турчинов: страны Запада не осознают до конца угрозу со стороны РФ

Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью балтийскому информационному агентству BNS, передает delfi.lt.

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"Мне кажется, что именно военная угроза, именно то, что идет попытка сломать установившийся мировой порядок, это ощущение еще до конца не осознано", - сказал Александр Турчинов. По его словам, все считают, что это можно называть локальным конфликтом, который можно решить с помощью уговоров, или убеждений. "А у нас каждый день льется кровь, у нас каждый день гибнут украинцы, мы видим жестокость, агрессию, цинизм российской армии", - заявил Александр Турчинов.

Он отметил, что Россия пытается перечертить границы государств, и это представляет угрозу для безопасности всей Европы. "Это попытка России после Второй мировой войны пересмотреть границы государств, это попытка разрушить все мирные международные механизмы, которые созданы цивилизованными странами", - подчеркнул спикер Верховной Рады, добавив, что сопротивление агрессору - проблема не только Украины. "Сегодня Украине нужна реальная поддержка, в том числе военная техническая помощь", - сказал Александр Турчинов. "Нам нужно современное оружие, авиационная техника", - заявил спикер парламента.