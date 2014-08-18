За вербовку одесситов россиянина приговорили к 5 годам тюрьмы
15:13, 18 августа 2014Политика
0 0
Овидиопольский районный суд Одесской области признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорил к пяти годам заключения гражданина РФ.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью вербовки одесситов для участия в боевых действиях в Луганской области.
Читайте такжеВ Мариуполе СБУ задержала россиянина за участие в боевых действиях на стороне ДНРКроме того, он пытался завербовать в качестве бойца и снайпера за значительное денежное вознаграждение еще двух жителей Овидиопольского района, чтобы те воевали на стороне так называемой «ЛНР» против законных военных формирований и правоохранительных органов Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter