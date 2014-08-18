За вербовку одесситов россиянина приговорили к 5 годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью вербовки одесситов для участия в боевых действиях в Луганской области.

Читайте такжеВ Мариуполе СБУ задержала россиянина за участие в боевых действиях на стороне ДНРКроме того, он пытался завербовать в качестве бойца и снайпера за значительное денежное вознаграждение еще двух жителей Овидиопольского района, чтобы те воевали на стороне так называемой «ЛНР» против законных военных формирований и правоохранительных органов Украины.