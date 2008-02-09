12 вопросов к России от ВО ”Свобода”

Председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК настаивает на том, чтобы руководство Украины ставило на переговорах с Россией вопросы, которые восстановят историческую справедливость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на партийной конференции ВО «Свобода».

О.ТЯГНИБОК заявил, что для гармонизации отношений между Украиной и Россией, вывода их на качественно новый уровень и восстановления исторической справедливости ВО "Свобода" предлагает затронуть такие вопросы:

- признать существование государственного долга Российской Федерации перед Украиной, в частности, относительно утраченных сбережений граждан Украины в Сбербанке СССР, обязать компенсировать их с неначисленными процентами за последние 17 лет и моральным ущербом;

- прекратить вмешательство России в осуществление Украиной самостоятельной внешней политики;

- прекратить информационную войну против украинской нации, которая заключается в формировании врага в образе независимого Украинского государства;

- ликвидировать финансовую, кадровую и медийную поддержку организованных антиукраинских формирований, руководящие центры которых сосредоточены на территории Российской Федерации.

- начать подготовку процесса вывода баз российского Черноморского флота с территории Украины до 2017 года.

- немедленно исполнить решения украинских судов относительно передачи навигационных объектов на территории Украины из-под контроля российской армии украинской стороне;

- немедленно делимитировать границу в Азовском море и демаркировать ее по всей протяженности украинско-российской границы на суше, прекратить искусственное торможение этих процессов;

- оперативно ратифицировать соглашение о реадмиссии нелегальных мигрантов, которые попали на территорию Украины из Российской Федерации;

- неуклонно соблюдать нормы европейского законодательства относительно функционирования и развития языков национальных меньшинств, ликвидировать препятствия в развитии украинского языка на территории Российской Федерации;

- признать Голодоморы 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов актами геноцида украинской нации;

- официально извиниться за массовые репрессии украинского национально-освободительного движения и гражданского населения в ХХ веке;

- выплатить компенсации гражданам Украины за использование их принудительного труда в процессе индустриализации СССР.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что соответствующее обращение было направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и секретарю СНБО Раисе БОГАТЫРЁВОЙ.

По его убеждению, если бы эти вопросы затрагивались при каждой встрече украинских и российских высокопоставленных чиновников, то уже был бы конкретный результат.