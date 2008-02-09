12 вопросов к России от ВО ”Свобода”
...или Как выйти на качественно новый уровень
Председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК настаивает на том, чтобы руководство Украины ставило на переговорах с Россией вопросы, которые восстановят историческую справедливость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на партийной конференции ВО «Свобода».
О.ТЯГНИБОК заявил, что для гармонизации отношений между Украиной и Россией, вывода их на качественно новый уровень и восстановления исторической справедливости ВО "Свобода" предлагает затронуть такие вопросы:
- признать существование государственного долга Российской Федерации перед Украиной, в частности, относительно утраченных сбережений граждан Украины в Сбербанке СССР, обязать компенсировать их с неначисленными процентами за последние 17 лет и моральным ущербом;
- прекратить вмешательство России в осуществление Украиной самостоятельной внешней политики;
- прекратить информационную войну против украинской нации, которая заключается в формировании врага в образе независимого Украинского государства;
- ликвидировать финансовую, кадровую и медийную поддержку организованных антиукраинских формирований, руководящие центры которых сосредоточены на территории Российской Федерации.
- начать подготовку процесса вывода баз российского Черноморского флота с территории Украины до 2017 года.
- немедленно исполнить решения украинских судов относительно передачи навигационных объектов на территории Украины из-под контроля российской армии украинской стороне;
- немедленно делимитировать границу в Азовском море и демаркировать ее по всей протяженности украинско-российской границы на суше, прекратить искусственное торможение этих процессов;
- оперативно ратифицировать соглашение о реадмиссии нелегальных мигрантов, которые попали на территорию Украины из Российской Федерации;
- неуклонно соблюдать нормы европейского законодательства относительно функционирования и развития языков национальных меньшинств, ликвидировать препятствия в развитии украинского языка на территории Российской Федерации;
- признать Голодоморы 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов актами геноцида украинской нации;
- официально извиниться за массовые репрессии украинского национально-освободительного движения и гражданского населения в ХХ веке;
- выплатить компенсации гражданам Украины за использование их принудительного труда в процессе индустриализации СССР.
О.ТЯГНИБОК сообщил, что соответствующее обращение было направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и секретарю СНБО Раисе БОГАТЫРЁВОЙ.
По его убеждению, если бы эти вопросы затрагивались при каждой встрече украинских и российских высокопоставленных чиновников, то уже был бы конкретный результат.