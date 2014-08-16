Джемилев: Путин предлагает встретиться, держа моего сына в заложниках

Об этом Джемилев, которому Россия запретила въезд в Крыму на пять лет, заявил в эфире "Радио Свобода".

По его словам, от представителей президента России поступают предложения встретиться с Путиным.

Они намекают, что в зависимости от результатов разговора удерживаемый под арестом в аннексированных Крыму сын Джемилева будет освобожден, а лидеру крымских татар откроют дорогу в Крым.

По мнению Джемилева, его сына держат в заложниках, чтобы получить нужный им ответ.

Лидер крымскотатарского народа убежден, что оккупация Крыма не протянет более пяти лет, и он сможет вернуться на родину.

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"Они очень большие оптимисты, если думают, что продержатся пять лет. Я думаю, этот срок будет короче. Правда, никто сейчас не может сказать, сколько месяцев или сколько лет, но однозначно оккупация закончится и Крым вернется в состав Украины", - говорит Джемилев.

"Но теперь уже все будет по-другому. И мы сможем вернуться на Родину абсолютно законно и все понесут ответственность за то, что сделали с гражданами Украины на их земле", - заявил Джемилев.