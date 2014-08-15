BBC: Великобритания вызывает посла РФ для объяснений из-за Украины

Великобритания вызвала российского посла Александра Яковенко для объяснений по поводу ситуации в Украине, сообщает BBC Украина со ссылкой на агенство Reuters.

Лондон обеспокоен сообщениями о том, что из России на территорию Украины прошла колонна, которая состояла из БТРов и военных грузовиков.

Об этом сначала сообщили западные журналисты, впоследствии эту информацию подтвердила украинская сторона, а также генсек НАТО.

ФСБ эти сообщения опровергла.