BBC: Великобритания вызывает посла РФ для объяснений из-за Украины

18:50, 15 августа 2014
Политика
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Лондон обеспокоен сообщениями о колонне БТР, которые прошли из РФ в Украину.

REUTERS

Великобритания вызвала российского посла Александра Яковенко для объяснений по поводу ситуации в Украине, сообщает BBC Украина со ссылкой на агенство Reuters.

Лондон обеспокоен сообщениями о том, что из России на территорию Украины прошла колонна, которая состояла из БТРов и военных грузовиков.

Об этом сначала сообщили западные журналисты, впоследствии эту информацию подтвердила украинская сторона, а также генсек НАТО.

ФСБ эти сообщения опровергла.

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