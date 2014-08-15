BBC: Великобритания вызывает посла РФ для объяснений из-за Украины
18:50, 15 августа 2014Политика
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Лондон обеспокоен сообщениями о колонне БТР, которые прошли из РФ в Украину.
REUTERS
Великобритания вызвала российского посла Александра Яковенко для объяснений по поводу ситуации в Украине, сообщает BBC Украина со ссылкой на агенство Reuters.
Лондон обеспокоен сообщениями о том, что из России на территорию Украины прошла колонна, которая состояла из БТРов и военных грузовиков.
Об этом сначала сообщили западные журналисты, впоследствии эту информацию подтвердила украинская сторона, а также генсек НАТО.
ФСБ эти сообщения опровергла.
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