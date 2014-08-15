НАТО подтвердило вторжение колонны бронетехники из РФ в Украину

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в пятницу, 15 августа, заявил, что колонна бронетехники из России въехала на территорию Украины. По его словам, прошедшей ночью НАТО наблюдало нарушение украинской границы военной автоколонной, передает DW.de со ссылкой на агентство Reuters.

Генсек НАТО не стал классифицировать нарушение границы как нападение России на Украину, отмечает агентство.

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"Это подтверждает тот факт, что мы видим постоянный приток оружия и бойцов из России на восток Украины", - заявил Расмуссен.

Генсек НАТО также отметил, что вторжение бронетехники недвусмысленно демонстрирует, что Россия продолжает дестабилизировать Восточную Украину.

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Россия способствовала обострению конфликта в Украине, хотя на словах и призывала к его деэскалации, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. "России необходимо отвести свои войска, остановить поставки оружия и бойцов через границу с Украиной, прекратить поддержку сепаратистов и вступить в открытый и честный диалог с Украиной", - подчеркнула Лунгеску.