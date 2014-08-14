Колонна российской бронетехники пересекла границу Украины на глазах у западных журналистов. МИД РФ призывает срочно прекратить огонь в зоне АТО

Об этом в своем Twitter написал московский корреспондент The Guardian Шон Уокер.

Журналист сообщил, что стал свидетелем пересечения границы российской техникой.

So @RolandOliphant and I just saw a column of APCs and vehicles with official Russian military plates cross border into Ukraine. - Shaun Walker (@shaunwalker7) August 14, 2014

Спецкорр The New Times сообщил, что в колонне бронетехники движутся: несколько десятков БМП, военные машины пехоты, военные грузовики, которые влекут за собой артиллерию, передает ТСН.

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А журналист Тимур Олевский в эфире "Громадського ТВ" рассказал, что БТРов - около 50. Мол, они проехали сначала в сторону пропускного пункта "Изварино", а потом куда-то исчезли в полях.

Министерство иностранных дел России требует от Украины прекратить огонь в зоне проведения АТО для того, чтобы "обеспечить безопасность" доставки гуманитарного груза.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

"В связи со вступлением в завершающую стадию многоплановых усилий по отработке всех аспектов инициативы оказания гуманитарной помощи населению Юго-Востока Украины МИД России настойчиво призывает противоборствующие стороны срочно обеспечить введение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В МИД РФ объяснили такую необходимость "гарантированием безопасности будущей гуманитарной акции.

Тем временем, глава украинского МИД Павел Климкин по результатам разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил в Twitter, что РФ со своей стороны несет ответственность за действия террористов.

"Только что второй раз за день говорил с Лавровым. Сигнал неизменен: РФ несет ответственность за действия террористов в отношении гуманитарных грузов, в том числе и российского", - подчеркнул Климкин.