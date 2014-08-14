Порошенко назначил и.о. председателя Львовской ОГА

Порошенко назначил Турянского временно исполняющим обязанности председателя Львовской ОГА.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Турянского временно исполняющим обязанности председателя Львовской областной государственной администрации. Соответствующий указ от 14 августа обнародован на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко уволил губернатора Львовщины Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня уволил Ирину Сех с должности председателя Львовской ОГА. Народный депутат от «Свободы» Сех с марта возглавляла Львовскую обладминистрацию. Турянский был первым заместителем председателя Львовской ОГА.

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