Первые назначения Порошенко: Ложкин - глава АП, Березенко - председатель ДУС

Главой Администрации президента Украины назначен Борис Ложкин.

Борис Ложкин - украинский предприниматель, основатель UMH group, мультимиллионер, который входит в список 30-ти самых влиятельных медиа-менеджеров СНГ, член правления Всемирной газетной ассоциации, состоящей из 76 национальных газетных ассоциаций, 12 новостных агентств, 10 региональных пресс-организаций и отдельных руководителей газет в 100 странах мира.

Первым заместителем главы Администрации президента Украины назначен Геннадий Зубко.

Геннадий Зубко является народным депутатом Украины, членом фракции «Батькивщина». До этого он исполнял функции руководителя ДУСи.

Зубко получал образование в НТУУ КПИ, КИСИ, Киево-Могилянской академии, а также в Северо-западном Университете Чикаго.

На должность руководителя Государственного управления делами Президент назначил Сергея Березенко.

Сергей Березенко - бывший депутат Киевсовета из Блока Леонида Черновецкого. Ранее также был членом Украинской республиканской партии «Собор».

На должность пресс-секретаря Президента Петр Порошенко назначил Святослава Цеголко.

Святослав Цеголко - украинский тележурналист, телеведущий. С января 2007 года - ведущий программы «Час» на «5 канале». Также был признан лучшим репортером периода Оранжевой революции по версии "Телетриумф".

Первым помощником Президента Порошенко назначил Юрия Онищенко.

Другим своим указом он уволил Онищенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия. Ранее Онищенко занимал должность заместителя Постоянного представителя Украины при ООН.