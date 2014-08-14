ВР приняла закон о бесплатной идентификации и регистрации животных

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что для обеспечения идентификации и регистрации животных, которые содержатся и разводятся в хозяйствах населения, оказывается государственная поддержка, то есть эти работы осуществляются для физических лиц бесплатно.

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Кроме того, документом уточняются некоторые терминологические определения ("хозяйство", "идентификационный номер"), а также новые термины ("владелец", "держатель", "администратор Единого государственного реестра животных"); определяются права и обязанности юридических, физических лиц и администратора Единого государственного реестра; устанавливается порядок перемещения животных, пути финансирования работ по идентификации и регистрации животных и тому подобное.