Украинский дом планируют отремонтировать ко Дню независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского дома Юрий Стельмащук на пресс-конференции в Киеве.

«Конечно, после тяжелых исторических событий для нашего государства восстановление Украинского дома является чрезвычайно важным делом. Первое мероприятие будет 24 августа», - сказал Стельмащук.

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Реконструкция будет проведена силами сотрудников Украинского дома и волонтеров с помощью строительных материалов, которые передают заведению представители бизнеса. В частности, речь идет о более чем тысяче литров краски и других материалах для реконструкции внутренних помещений на площади более 3500 кв. м.

Относительно оценки поврежденного имущества Стельмащук отметил, что создана специальная комиссия, которая проводит инвентаризацию. «Однозначно, конечного результата и конечных затрат, на которые был нанесен вред, или просто разворовано и уничтожено, на данное время мы назвать не можем», - сказал он.

По словам Стельмащука, на первом этапе необходимо минимум 600 тыс. грн, и Государственное управление делами, которому принадлежит здание, нашло эти средства.

На последующую реконструкцию, которая, по словам Стельмащука, может длиться несколько лет параллельно с работой заведения, нужно 40 млн грн, которые пойдут на восстановление подвалов, фонтанов, кинозала, крыши и др. «По плану год-два, возможно, три», - сказал он.