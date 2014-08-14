В РПЦ рассказали про авторитет нового предстоятеля УПЦ МП

В Русской Православной Церкви отмечают, что новоизбранный Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий молитвенник, который пользуется авторитетом и в среде монахов, и в широких кругах мирян.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в комментарии "УНИАН-Религии".

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«Выбор украинского епископата меня не удивил, так как владыку Онуфрия в нашей Церкви знают и любят очень многие. Он человек духовный, молитвенный, пользующийся авторитетом и в среде монашествующих, и в широких кругах мирян. Как и подобает истинному пастырю, владыка не делает острых или спорных политических заявлений, не занимает ту или иную сторону в противостоянии, но старается, по завету апостола Павла, "быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых" (1 Кор. 9.22)», - отметил митрополит Иларион.

Вместе с тем председатель ОВЦС подчеркнул, что «новому Предстоятелю предстоит вступить в должность в непростое и трагичное для украинского народа время».

«На Востоке страны идёт война, льётся кровь, гибнут и страдают люди. Ответственность, возложенная сегодня на Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского патриархата, как никогда велика», - сказал представитель Церкви.

Митрополит Иларион считает результаты Собора епископов УПЦ МП положительными, демонстрирующими единство.

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«Рад, что Собор епископов Украинской Православной Церкви Московского патриархата прошел успешно. Свободным волеизъявлением архипастырей избран новый Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата. Несмотря на тяжелые политические обстоятельства, украинский епископат, представляющий все регионы страны, продемонстрировал сплоченность и братское единство», - отметил владыка Иларион.

Также церковный иерарх сообщил о том, что «вся великая и многонациональная Церковь ныне молится о том, чтобы Господь укреплял новоизбранного митрополита Киевского и всея Украины в его новом и ответственном служении».