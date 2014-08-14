Активисты возле Окружного админсуда Киева требуют запретить КПУ
10:22, 14 августа 2014Политика
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Возле Окружного административного суда Киева проходит пикет с требованием запрещения КПУ.
Около сотни активистов скандируют: "Комуняку - на гіляку!" /УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, около сотни активистов скандирует: "Комуняку - на гіляку!", требуя запретить деятельность в Украине КПУ.
Люди принесли с собой гроб, который, по словам организаторов акции, символизирует захоронение коммунистической идеологии.
Читайте такжеВозле ВР несколько сотен митингующих требуют люстрации Напомним, сегодня в 10.00 Окружной административный суд Киева продолжит рассмотрение дела по иску Минюста и Государственной регистрационной службы к КПУ о запрещении ее деятельности.
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