Активисты возле Окружного админсуда Киева требуют запретить КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни активистов скандирует: "Комуняку - на гіляку!", требуя запретить деятельность в Украине КПУ.

Люди принесли с собой гроб, который, по словам организаторов акции, символизирует захоронение коммунистической идеологии.

Читайте такжеВозле ВР несколько сотен митингующих требуют люстрации Напомним, сегодня в 10.00 Окружной административный суд Киева продолжит рассмотрение дела по иску Минюста и Государственной регистрационной службы к КПУ о запрещении ее деятельности.