В Нидерландах идентифицировано около 100 тел погибших пассажиров Boeing-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом вчера вечером во время встречи сказал председателю ХОГА Игорю Балуте руководитель поисковой миссии Королевства Нидерландов по расследованию крушения рейса МН-17 Питер-Яп Алберсберг.

Он отметил, что процедура идентификации останков жертв продолжается, и займет по меньшей мере месяц.

«Это только начало, и до конца процедуры пройдет еще по крайней мере месяц», - сказал Алберсберг.

Он также сообщил, что временно покидает Украину. Алберсберг представил Балуте и.о. главы поисковой миссии Королевства Нидерландов Яспера Ритзему.

Представители голландской стороны подчеркнули, что не останавливали миссию, а только временно прекратили работы на месте крушения самолета.

«В Харькове останутся 10-14 офицеров, которые будут вести подготовку к возвращению на место крушения, когда это будет возможно», - отметил Алберсберг.

Читайте такжеПредварительные итоги расследования катастрофы Boeing-777 обнародуют в сентябре - СМИБалута заверил гостей, что поисковая миссия Королевства Нидерландов может рассчитывать на полную поддержку Харьковской области в расследовании крушения рейса МН-17.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Тела погибших пассажиров в специальных вагонах-рефрижераторах сначала были доставлены в Харьков из Тореза, после чего несколькими авиарейсами отправлены в голландский Эйндховен.