Мужу Чорновол не смогли остановить кровь из разорванной пулей артерии
01:53, 11 августа 2014Общество
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Муж Татьяны Чорновол, боец батальона "Азов" Николай Березовый, погиб в боях под Илловайском на Донетчине из-за потери крови
Николай Березовый погиб из-за потери крови/ ТСН
В воскресенье, 10 августа, бойцы "Азова" попали под обстрел. Снайпер попал в Николая, когда тот спасал своего раненого боевого товарища, говорится в сюжете ТСН.
Мужчине разорвало артерию на ноге, остановить кровь не смогли.
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Муж Татьяны Чорновол, активистки и правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, в зону АТО пошел добровольцем. Без отца осталось двое детей - трех и десяти лет.
Зимой, после жестокого избиения Татьяны Чорновол, Николай почти не отходил от ее кровати и всячески поддерживал жену в рисковой журналистской деятельности.
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