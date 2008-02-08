Регионалы говорят, что внутри коалиции зреет коррупционный скандал

Члены фракции Партии регионов не собирают подписи за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Виктор ТИХОНОВ в комментарии пресс-службе этой партии.

По его мнению, «подобные обвинения связаны с тем, что внутри коалиции зреет коррупционный скандал, в котором замешаны представители «демократического» большинства».

Депутат считает, что этот скандал «непосредственно связан с темой Тендерной палаты и законом о госзакупках, который позволяет чиновникам применять коррупционные схемы при использовании бюджетных средств».

В.ТИХОНОВ предполагает, что «в БЮТ много симпатиков действующего закона о госзакупках, и именно это послужило причиной, по которой в общество вбрасывается провокативная информация».

Он подчеркнул, что необходим новый закон о госзакупках, который исключит коррупцию. По словам депутата, необходимо «уже в ближайшее время отменить действующий закон о госзакупках» и совместно со всеми политическими силами разработать и принять новый закон. «И в этом мы готовы поддерживать Президента», - подчеркнул В.ТИХОНОВ.

В.ТИХОНОВ отметил, что «непрофессионализм нынешнего правительства, открытое лоббирование им интересов отдельных предпринимателей в последнее время вызывают жесткую реакцию противодействия со стороны Президента». «Это нарушает далекоидущие планы Юлии ТИМОШЕНКО и становится причиной нарастающего конфликта между Секретариатом главы государства и правительством», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что к сбору подписей под требованием об отставке А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады приобщились не только оппоненты, но и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что как только по его инициативе была попытка включить в повестку дня ВР законопроект о госзакупках, две политические силы собрали подписи об отстранении председателя ВР от занимаемой должности. “Как ни парадоксально, эти подписи собрали наши союзники и наши оппоненты по Верховной Раде”, - сказал Президент.