В НУ-НС требуют от МИД отреагировать на ”дикарство” Кремля

Народный депутат, член фракции НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК считает, что МИД Украины должно отреагировать на заявления представителей России о возможном внесении корректив в отношения с Украиной в связи с ее намерениями стать членом НАТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ-НС.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, подобные заявления являются “дикарством”. Кроме того, он выразил убеждение, что такую позицию Кремля “не разделяет российский народ”.

“Министерство иностранных дел Украины должно отреагировать на подобные заявления”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля советник-посланник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ на круглом столе “Экономические последствия евроатлантического выбора Украины” заявил, что Россия может внести коррективы в отношения с Украиной в связи с членством Украины в НАТО. При этом он отметил, что вопрос вступления в НАТО является внутренним делом Украины.

В то же время представитель посольства отметил, что у России также есть своя политика и свои интересы, и в связи со вступлением Украины в НАТО могут быть сделаны “какие-то коррективы, в том числе и в экономической сфере”. По словам В.ЛОСКУТОВА, это касается как ВПК, так и военной сферы. “Это уже наше право как самостоятельного государства”, - сказал он.