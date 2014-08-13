Меркель выступает за продолжение переговоров с Путиным по Украине

"Я стараюсь сделать так, чтобы, несмотря на санкции, не утратилась нить разговора с российским президентом", - заявила Меркель в интервью немецкому изданию Sächsische Zeitung.

Глава правительства ФРГ отметила, что всегда выступала за конструктивное сотрудничество с Москвой и готова продолжать его и в будущем, передает DW.

Вместе с тем федеральный канцлер дала понять, что не признает действия России, совершенные по отношению к Украине. "Соблюдение территориальной независимости государств и невозможность изменения границ в одностороннем порядке - это главная европейская договоренность", - заявила Меркель, подчеркнув, что аннексией Крыма Путин поступил наперекор этим принципам.

Читайте такжеОбама и Меркель категорически против "гуманитарного" вторжения РФ в УкраинуМеркель подчеркнула, что Украина должна иметь возможность сама, свободно и на демократических основах принимать решения относительно своей Конституции, направленности политики, а также степени самостоятельности восточных регионов.

"Россия должна это признать", - заявила глава немецкого правительства.