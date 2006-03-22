Ехануров: Омельченко пользуется запрещенными приемами

Премьер-министр Украины, первый номер в избирательном списке блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ называет обвинения со стороны мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО в адрес члена избирательного списка «Нашей Украины» Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в причастности к аферам «Элита-Центр» предвыборной борьбой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Запорожье во время встречи с избирателями.

«Это такие, может, запрещенные приемы, но приемы предвыборной борьбы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Напомним, сегодня на пресс-конференции в УНИАН А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что основная сумма денег пострадавших инвесторов «Элита-Центр» обналичивалась через два ООО, созданных «Правэкс-Банком». По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, значительные суммы средств уже выведены за границу, в то же время основной объем средств находится на арестованных счетах в Украине. Однако сумму, которая находится на арестованных счетах, А.ОМЕЛЬЧЕНКО не сообщил. А.ОМЕЛЬЧЕНКО также добавил, что деньги обналичивались через пять фирм, однако поскольку через остальные фирмы проходила намного меньшая сумма, мэр не сказал, с кем связаны эти компании.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы компании «Элита-Центр», по данным Киевского городского председателя А.ОМЕЛЬЧЕНКО, на сегодня было зарегистрировано 1 тыс. 600 пострадавших.

По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже опровергал информацию о причастности “Правэкс-банка” к афере “Элита-центр”. 9 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Главное управление МВД Украины в г. Киеве подтвердило, что должностные лица АКБ “Правэкс-банк” и вице-президент этого банка Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ не причастны к деятельности компании “Элита-центр”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ является кандидатом в народные депутаты Украины от блока "Наша Украина", №29 в списке. Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотируется на должность Киевского городского председателя.