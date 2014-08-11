Предприниматели «7 километра» перекрыли трассу

12:11, 11 августа 2014
Политика
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Торговцы одесского промтоварного рынка «7 километр» перекрыли в воскресенье Овидиопольскую дорогу, заблокировав движение транспорта.

По словам предпринимателей, так поступить их вынудило резкое повышение цен на аренду контейнеров.  В частности, цены за данные услуги возросли в два-три раза, сообщает Думская.нет

За последнее время акции предпринимателей против действий администрации «7 километра» участились.  В частности, в 2013 году женщина-предприниматель пыталась покончить жизнь самоубийством из-за постоянных поборов на рынке.

 А в конце 2013 года Малиновский районный суд Одессы приговорил сотрудника администрации рынка

к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества за взяточничество

Как сообщалось ранее, в 2010 году рынок путем рейдерского захвата перешел в собственность фирм близких к народному депутату от Партии регионов Юрию Иванющенко.

Сегодня дело о захвате «7 километра» находится в Верховном суде Украины.

Предприниматели связывают резкое повышение аренды на торговые места с возможной потерей рынка нынешними собственниками.  

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