Террористы из минометов обстреляли санитарный автомобиль, есть жертвы – Тымчук

Как пишет в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, обстрелы велись по нескольким позициям.

"Со стороны России произведен артиллерийский обстрел блок-постов в районах н.п. Макарово и Камышное, а также дважды – позиций украинских силовиков в приграничной зоне. Потерь среди силовиков нет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщил Тымчук, во время эвакуации раненых с блок-поста в зоне АТО санитарный автомобиль попал под минометный огонь. По предварительным данным, есть потери.

Также обстреляны позиции сил АТО в районе н.п.Стукалова Балка. Обстрел велся из минометов на протяжении часа.

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Из минометов обстрелян населенный пункт Пески. Через три часа после обстрела эти же позиции атаковала террористическая группировка. Атака была отбита, пишет Тымчук.