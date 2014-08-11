Российские "Грады" полностью уничтожили донецкое село Степановка
02:37, 11 августа 2014Политика
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Село Степановка Донецкой области уничтожено полностью в результате обстрела с территории Российской Федерации.
Российские "Грады" полностью уничтожили донецкое село Степановка / Facebook
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
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"Некогда цветущее поселение, где проживало более тысячи человек, где было слышно детский смех, игрались свадьбы, теперь уничтожено дотла залпами из БМ 21 "Град". Российские ракеты метко попадали в мирные дома украинцев, разрушая не только дома, но и человеческие мечты и судьбы", - говорится в сообщении.
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