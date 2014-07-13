Чубаров назвал Левочкина "идеологом разгрома Меджлиса"

Экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин является одним из идеологов и проводников разгрома в Украине представительного органа крымскотатарского народа - Меджлиса.

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Хотя он и не справился с этим заданием, но вверг с августа 2010 года крымских татар в долгое и изнурительное противостояние с центральной и местными (крымскими) властями", - отметил Чубаров.

"Одновременно, при полном содействии АП Президента Украины, возглавляемой Левочкиным, усиливались пророссийские организации Крыма", - добавил он.