Чубаров назвал Левочкина "идеологом разгрома Меджлиса"
15:18, 13 июля 2014Политика
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Глава Меджлиса подчеркнул, что пророссийские организации Крыма усиливались при полном содействии Администрации Президента Януковича, возглавляемой Левочкиным.
Чубаров назвал Левочкина "идеологом разгрома Меджлиса" / Фото УНИАН
Экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин является одним из идеологов и проводников разгрома в Украине представительного органа крымскотатарского народа - Меджлиса.
Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
"Хотя он и не справился с этим заданием, но вверг с августа 2010 года крымских татар в долгое и изнурительное противостояние с центральной и местными (крымскими) властями", - отметил Чубаров.
"Одновременно, при полном содействии АП Президента Украины, возглавляемой Левочкиным, усиливались пророссийские организации Крыма", - добавил он.
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