Арестованные в РФ украинские офицеры еще в СИЗО, готовятся документы для их освобождения

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, который курирует освобождение украинских военных.

«Только что адвокаты наших офицеров связались со следователями. Они подтвердили, что слышали о таком решении, но ждут указаний из Москвы», - сказал консул.

Он подчеркнул, что украинских офицеров после вчерашнего суда посадили в разные следственные изоляторы, и они находятся не в одном месте.

По его словам, после указания Следственного комитета должно пройти заседания суда, который примет решение об освобождении украинских офицеров.

Также он сообщил, что консульство параллельно готовит документы необходимые для возвращения их в Украину.

Как сообщал УНИАН, 8 августа российский суд в городе Красный Сулин Ростовской области арестовал на два месяца пять офицеров 72-й бригады.

«К сожалению, суд принял прогнозируемые решения - всех пять офицеров арестовали на 2 месяца. Кроме командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко, аналогичные решения приняты по заместителю командира Виталию Дубиняку, командиру танкового батальйона Александру Полякову, начальнику штаба Александру Охрименко и командиру первой роты Дмитрию Устилко», - сказал сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Читайте такжеУкраина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключенными4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. В дальнейшем почти все они вернулись в Украину. Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров.

Следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которых «подозревают» в «использовании тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия», «также проверяется их причастность к обстрелу российской территории».

9 августа в Следственном комитете РФ заявили, что вернут в Украину пятерых украинских офицеров 72-й бригады, арестованных вчера на 2 месяца российским судом, без предъявления обвинений.

«Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, выяснилось, что военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины - Иван Войтенко и четверо его подчиненных - выполняли приказ вышестоящих командиров и не совершили прямых преступлений против личности, а также руководствовался гуманными соображениями, принято решение не предъявлять им обвинение, а представить возможность вернуться в Украину», - говорится в сообщении.