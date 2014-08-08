Постпред США в ООН о "российских миротворцах" в Украине: Мы уже видим "мир" в Крыму

Постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Саманта Пауэр раскритиковала Россию за попытки протащить резолюции, которые бы позволили Москве ввести миротворческие войска в Украину.

Об этом она заявила на заседании Совбеза относительно кризиса в Украине. По ее словам, российские миротворцы в Украине - это "оксюморон", сообщает ТСН.ua.

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"Конечно же нельзя позволить России использовать в Украине так называемых миротворцев. Мы уже видим "мир" в Крыму"", - сказала она.

При этом Пауэр напомнила, что мир видел события в Южной Осетии, и помнит все слова, которые звучали перед боевыми действиями. Она также заявила, что Россия не должна оказывать гуманитарную помощь в Украине.

"Украина эффективно работает с международными организациями. Нет причин для России требовать права оказывать помощь беженцам", - добавила Пауэр.

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При этом она отметила, что порой под видом гуманитарной помощи на Восток Украины проникают боевики. Пауэр также добавила, что после сбития авиалайнера Boeing-777 Россия только удвоила поставки террористам на Донбассе.