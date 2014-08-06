РФ может ввести войска в Украину под видом миротворцев - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Сикорский заявил в эфире польского телеканала TVN24.

"К сожалению, Россия возобновила свою боеспособность на границе с Украиной. Там уже находится более 10 батальонов. Есть значительное количество военной техники. Такие вещи делаются для (политического) давления или для того, чтобы ввести войска", - сказал министр.

Он не стал однозначно утверждать, что в Кремле уже принято решение о военной интервенции, но отметил, что это станет известно "очень скоро".

Сикорский посоветовал российской власти отказаться от введения войск. "Вход на территорию Украины регулярными отделениями войск, что, скорее всего, было бы представлено как миротворческая операция, приведет к большой эскалации конфликта", - сказал польский министр.

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Сикорский выразил сожаление, что Россия даже после уничтожения пассажирского авиалайнера, - что, по его словам, стало возможным благодаря поставкам современного оружия террористам, не изменила свою позицию.

По его мнению, конфликт в Донбассе можно было бы урегулировать, если бы была "хотя бы капля доброй воли".

Как сообщал УНИАН, по данным New York Times, Россия за последние несколько недель почти удвоила численность своих войск на границе с Украиной, доведя их до 19-21 тыс. военнослужащих.

5 августа Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на тему гуманитарной ситуации на востоке Украины.