В ООН подсчитали пострадавших в конфликте на Донбассе: 1543 погибших, 4396 раненых

На востоке Украины с середины апреля и по 7 августа погибло 1543 человек, 4396 получили ранения.

Об этом сообщил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович сегодня на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Военные действия наносят огромный ущерб по гражданской инфраструктуре, имуществу и приводят к большим жертвам среди населения», - отметил он.

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Шимонович подчеркнул, что «группа по мониторингу ООН и ВООЗ подсчитали, что с начала военных действий с середины апреля по 7 августа 1543 человек убито на востоке, включая гражданские лица, военных и членов вооруженных формирований, 4396 человек, согласно подтвержденным фактам и документам, ранены».