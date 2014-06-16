Совбез ООН проведет консультации относительно Украины
08:12, 16 июня 2014Политика
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Совет безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Россия, в понедельник проведет консультации по ситуации в Украине.
REUTERS
Заседание должно начаться в 22:00 по киевскому времени, сообщает Радио Свобода.
Консультации пройдут на фоне обострения кризиса. В субботу вооруженные сепаратисты сбили в аэропорту Луганска военно-транспортный самолет с 49 людьми на борту.
Впоследствии возмущенная толпа в Киеве совершила нападение на российское посольство. Дипломаты не пострадали, повреждено здание посольства, разбиты автомобили.
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