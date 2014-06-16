Совбез ООН проведет консультации относительно Украины

Заседание должно начаться в 22:00 по киевскому времени, сообщает Радио Свобода.

Консультации пройдут на фоне обострения кризиса. В субботу вооруженные сепаратисты сбили в аэропорту Луганска военно-транспортный самолет с 49 людьми на борту.

Впоследствии возмущенная толпа в Киеве совершила нападение на российское посольство. Дипломаты не пострадали, повреждено здание посольства, разбиты автомобили.