Совбез ООН проведет консультации относительно Украины

08:12, 16 июня 2014
Политика
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Совет безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Россия, в понедельник проведет консультации по ситуации в Украине.

REUTERS

Заседание должно начаться в 22:00 по киевскому времени, сообщает Радио Свобода.

Консультации пройдут на фоне обострения кризиса. В субботу вооруженные сепаратисты сбили в аэропорту Луганска военно-транспортный самолет с 49 людьми на борту.

Впоследствии возмущенная толпа в Киеве совершила нападение на российское посольство. Дипломаты не пострадали, повреждено здание посольства, разбиты автомобили.

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