Spiegel: Путин вводит запрет на импорт – и вредит российским гражданам

Об этом пишет в своей статье на сайте журнала Spiegel Максим Киреев.

Президент России Владимир Путин реагирует на санкции ЕС и США двумя стратегиями. Первая: угрожать. Она направлена ​​против противника за рубежом.

В среду вечером Кремль ввел ограничения и запреты на импорт многих товаров из Европы. Это коснется сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из тех стран, которые ввели санкции против России из-за конфликта в Украине, объявил указом Путин. Вечером последовало официальное заявление Российской ветеринарной службы: Она объявила запрет на импорт мяса птицы из США. Санкции коснутся также всех сельскохозяйственных продуктов из США, сказал представитель властей, согласно государственному информационному агентству РИА Новости. Бразильские селекционеры объявили о своей готовности поставлять в Россию до 150 000 тон мяса птицы.

Запреты, которые будут действовать в течение одного года, не первые ответные меры на западные санкции. Больницам придется приспособиться к запрету на импорт медицинского оборудования, власти и муниципалитеты должны отказаться от иностранных служебных автомобилей, автобусов и трамваев.

Вторая стратегия против санкций касается обращения с собственными гражданами. И звучит так: приукрашивать. Так что в последнее время политики и приближенные к Кремлю эксперты представляют санкции Запада как «спасение России». «Это фантастический шанс наконец-то посвятить себя собственной экономике», заявил недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Шанс на полноценную реиндустриализацию страны». Согласно их аргументам, иностранная конкуренция вредит собственной индустрии. России лучше все производить самой – как когда-то в советские времена.

Путин ведет себя самоуверенно по отношению к западным санкциям. Но положение на самом деле сомнительное. Экономические последствия намного хуже, чем признает Москва. И все может только ухудшиться от этих ответных мер.

«Реакция Кремля не имеет ничего общего с экономическим благоразумием», говорит московский финансовый эксперт Слава Рабинович. Россия готова «затеять торговую войну», беспокоится Наталья Орлова, главный экономист частного «Альфа-Банк».

Предприниматели беспокоятся о выгодных кредитах

Экономический рост России сложно измерить в текущем году, по оценкам, он составит 0,5 процента. Даже краткосрочные последствия санкций могут привести к снижению на 0,2 процентных пункта, пишут аналитики банка Уралсиб. Государственный Внешэкономбанк опасается рецессии в следующем году.

Из-за нарушенных торговых потоков могут вырасти потребительские цены. «Уровень инфляции в этом году может составлять от 2,5 до 7,5 процентов», оценивают эксперты инвестиционной компании ВТБ Капитал. Возможные российские контрмеры уже учтены в эти расчеты.

Российская промышленность будет продвигаться из-за санкций только некоторое время. В начале лета эксперты HCBS выявили оживление в российской промышленности. Причиной стало отсутствие импорта из Украины. Но увеличение производства долго не продержится. Для дальнейших инвестиций у предприятий нет денег.

Экономика может сократиться почти на три процента

Своими санкциями против банковского и финансового сектора Запад попал в ахиллесову пяту российской экономики. В частности, крупные корпорации и банки охотно брали кредиты за границей по процентным ставкам в размере около трех процентов. В России они должны платить процентные ставки от 15 процентов и более. В течение многих лет российские компании накопили за рубежом 370 миллиардов евро долга. Теперь их финансовые операции за рубежом существенно ограничены. ЕС и США практически лишили российские фирмы поддержки.

«Поскольку доступ к капиталу затруднен, наши инвестиции уменьшаются, а расходы растут», сказал недавно Вагит Алекперов, совладелец и глава нефтедобывающей компании Лукойл.

По данным агентства финансовых новостей Bloomberg, в июле ни одно российское предприятие больше не взяло кредит в долларах или евро – впервые за последние пять лет. "Западные финансовые группы крайне осторожно относятся к санкциям и хотят иметь как можно меньше дел с чем-то потенциально токсическим», говорит финансовый эксперт Рабинович. Приемлемая репутация, которую Россия с трудом зарабатывала после распада Советского Союза, разрушена.

И это только начало. Если финансовая война между Путиным и Западом ухудшится, то объем производства может уменьшиться на целых два-три процента, сказал недавно Евгений Ясин, научный руководитель Московской школы экономики. Утверждение, что Россия выиграет от санкций, «экономист вообще не может серьезно комментировать», говорит Рабинович.