Spiegel: Путин вводит запрет на импорт – и вредит российским гражданам

13:54, 07 августа 2014
Политика
1

Торговая война между Россией, с одной стороны, и ЕС и США, с другой, усугубляется. После того, как Запад ужесточил санкции, Кремль вводит запреты на импорт. Это должно стать демонстрацией силы.

REUTERS

Об этом пишет в своей статье на сайте журнала Spiegel Максим Киреев.

Президент России Владимир Путин реагирует на санкции ЕС и США двумя стратегиями. Первая: угрожать. Она направлена ​​против противника за рубежом.

В среду вечером Кремль ввел ограничения и запреты на импорт многих товаров из Европы. Это коснется сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из тех стран, которые ввели санкции против России из-за конфликта в Украине, объявил указом Путин. Вечером последовало официальное заявление Российской ветеринарной службы: Она объявила запрет на импорт мяса птицы из США. Санкции коснутся также всех сельскохозяйственных продуктов из США, сказал представитель властей, согласно государственному информационному агентству РИА Новости. Бразильские селекционеры объявили о своей готовности поставлять в Россию до 150 000 тон мяса птицы.

Запреты, которые будут действовать в течение одного года, не первые ответные меры на западные санкции. Больницам придется приспособиться к запрету на импорт медицинского оборудования, власти и муниципалитеты должны отказаться от иностранных служебных автомобилей, автобусов и трамваев.

Вторая стратегия против санкций касается обращения с собственными гражданами. И звучит так: приукрашивать. Так что в последнее время политики и приближенные к Кремлю эксперты представляют санкции Запада как «спасение России». «Это фантастический шанс наконец-то посвятить себя собственной экономике», заявил недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Шанс на полноценную реиндустриализацию страны». Согласно их аргументам, иностранная конкуренция вредит собственной индустрии. России лучше все производить самой – как когда-то в советские времена.

Путин ведет себя самоуверенно по отношению к западным санкциям. Но положение на самом деле сомнительное. Экономические последствия намного хуже, чем признает Москва. И все может только ухудшиться от этих ответных мер.

REUTERS

«Реакция Кремля не имеет ничего общего с экономическим благоразумием», говорит московский финансовый эксперт Слава Рабинович. Россия готова «затеять торговую войну», беспокоится Наталья Орлова, главный экономист частного «Альфа-Банк».

Предприниматели беспокоятся о выгодных кредитах

Экономический рост России сложно измерить в текущем году, по оценкам, он составит 0,5 процента. Даже краткосрочные последствия санкций могут привести к снижению на 0,2 процентных пункта, пишут аналитики банка Уралсиб. Государственный Внешэкономбанк опасается рецессии в следующем году.

Из-за нарушенных торговых потоков могут вырасти потребительские цены. «Уровень инфляции в этом году может составлять от 2,5 до 7,5 процентов», оценивают эксперты инвестиционной компании ВТБ Капитал. Возможные российские контрмеры уже учтены в эти расчеты.

Российская промышленность будет продвигаться из-за санкций только некоторое время. В начале лета эксперты HCBS выявили оживление в российской промышленности. Причиной стало отсутствие импорта из Украины. Но увеличение производства долго не продержится. Для дальнейших инвестиций у предприятий нет денег.

Экономика может сократиться почти на три процента

Своими санкциями против банковского и финансового сектора Запад попал в ахиллесову пяту российской экономики. В частности, крупные корпорации и банки охотно брали кредиты за границей по процентным ставкам в размере около трех процентов. В России они должны платить процентные ставки от 15 процентов и более. В течение многих лет российские компании накопили за рубежом 370 миллиардов евро долга. Теперь их финансовые операции за рубежом существенно ограничены. ЕС и США практически лишили российские фирмы поддержки.

«Поскольку доступ к капиталу затруднен, наши инвестиции уменьшаются, а расходы растут», сказал недавно Вагит Алекперов, совладелец и глава нефтедобывающей компании Лукойл.

Фото wikipedia.org

По данным агентства финансовых новостей Bloomberg, в июле ни одно российское предприятие больше не взяло кредит в долларах или евро – впервые за последние пять лет.  "Западные финансовые группы крайне осторожно относятся к санкциям и хотят иметь как можно меньше дел с чем-то потенциально токсическим», говорит финансовый эксперт Рабинович. Приемлемая репутация, которую Россия с трудом зарабатывала после распада Советского Союза, разрушена.

И это только начало. Если финансовая война между Путиным и Западом ухудшится, то объем производства может уменьшиться на целых два-три процента, сказал недавно Евгений Ясин, научный руководитель Московской школы экономики. Утверждение, что Россия выиграет от санкций, «экономист вообще не может серьезно комментировать», говорит Рабинович. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter