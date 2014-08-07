В РФ силой удерживают 46 украинских военных, против 18 открыты уголовные дела - СНБО
13:33, 07 августа 2014Политика
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На территории Российской Федерации до сих пор силой удерживаются 18 офицеров вооруженных сил Украины и 28 офицеров-пограничников.
В РФ до сих пор силой удерживаются 46 украинских военных, по 18 открыты уголовные дела - РНБ / Фото: УНИАН
Об этом повідомяє сайт СНБО.
В течение всего времени российские следователи выбивают из украинцев признание в том, что они целенаправленно обстреливали российскую территорию.
По оперативной информации, против 18 украинских военнослужащих возбуждены уголовные дела.Читайте такжеВ России задержали командира батальона 72-й бригады и четверых офицеров - журналист
Наши военные требуют встречи с украинскими дипломатами. Генеральный консул Украины из Ростова-на-Дону пытался встретиться с соотечественниками и выяснить основания их задержания.
Российская сторона незаконно отказала во встрече, чем грубо нарушила нормы международного права, подчеркивают в ведомстве.
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