В РФ силой удерживают 46 украинских военных, против 18 открыты уголовные дела - СНБО

Об этом повідомяє сайт СНБО.

В течение всего времени российские следователи выбивают из украинцев признание в том, что они целенаправленно обстреливали российскую территорию.

По оперативной информации, против 18 украинских военнослужащих возбуждены уголовные дела.Читайте такжеВ России задержали командира батальона 72-й бригады и четверых офицеров - журналист

Наши военные требуют встречи с украинскими дипломатами. Генеральный консул Украины из Ростова-на-Дону пытался встретиться с соотечественниками и выяснить основания их задержания.

Российская сторона незаконно отказала во встрече, чем грубо нарушила нормы международного права, подчеркивают в ведомстве.