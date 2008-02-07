У Литвина успокаивают: все будет как написано в книге

Народный депутат Украины, член фракции Блок Литвина Михаил СИРОТА убежден, что в стране не будут проводиться досрочные парламентские выборы.

Об этом он сказал сегодня журналистам.

“Досрочных перевыборов не будет в Украине – можно всем успокоиться, не будет также и досрочных президентских выборов. Произойдет все как написано в книге, которая называется Конституция Украины”, - сказал М.СИРОТА.

По его мнению, есть объективные и субъективные факторы, которые привели к сложной политической ситуации в Украине.

Он считает, что глобальная причина заключается в том, что глобальные мировые игроки постепенно реализуют программу по переводе политической системы Украины на двухпартийную, что приведет к расколу Украины.

М.СИРОТА убежден, что в этой ситуации “геополитические центры” извлекают собственную выгоду, абсолютно игнорируя интересы Украины.

“Не нужно удивляться, что происходят между руководителями БЮТ и Партией регионов системные переговоры о повышении проходного барьера”, - сказал он.

В то же время он отметил, что более влиятельным фактором является распределение государственного имущества.

“Настоящей причиной блокирования трибуны является то, что Партию регионов отстранили от окончательного распределения государственного имущества и земельных ресурсов. А НАТО это только повод”, - сказал он.

М.СИРОТА убежден, что сегодня президентские выборы рассматриваются как рычаг борьбы не за полномочия, а за реальное государственное имущество.

Он считает, что парламентский кризис продлится до завершения распределения государственной собственности.