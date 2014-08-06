Нидерландские эксперты просят местных жителей приносить вещи с места падения "Боинга"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Миссия еще не завершена, наша миссия не может продвигаться и выполнять свою важную задачу без помощи властей, мы очень благодарны украинской власти за помощь. Мы понимаем, что есть определенные сложности», - отметил он.

«В Соледаре местные жители помогают нам организовывать работу волонтеров, готовят еду», - заметил Алберсберг.

Кроме того, он сообщил, что «кажется, що местные жители находили тела, а также личные вещи погибших».

Читайте такжеМеждународным экспертам на месте крушения Boeing-777 снова мешали террористы«Жители, а также служба по чрезвычайным ситуациям помогли в возвращении тел жертв в Голландию раньше», - прибавил представитель Нидерландов.

«Сегодня мы попросили местных жителей возле места падения опять помочь нам. Мы раздали листовки и попросили людей приносить вещи жертв, которые они могли найти, таким образом мы собираем эти предметы и возвращаем семьям погибших», - подчеркнул Алберсберг.

Читайте такжеМеждународные эксперты продолжают находить на месте катастрофы "Боинга" вещи погибшихСправка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.