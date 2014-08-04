Один из главарей ДНР Александр Бородай вернулся в Донецк - СМИ РФ

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу террористов.

"Сегодня в 13:00 состоится его пресс-конференция", - сообщили в пресс-службе. На встрече с журналистами речь пойдет о ближайших планах террористов.

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