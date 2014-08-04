Один из главарей ДНР Александр Бородай вернулся в Донецк - СМИ РФ
10:17, 04 августа 2014Политика
3
Премьер-министр самопровозглашенной ДНР Александр Бородай вернулся в Донецк и планирует в понедельник провести пресс-конференцию.
Бородай вернулся в Донецк / УНИАН
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу террористов.
"Сегодня в 13:00 состоится его пресс-конференция", - сообщили в пресс-службе. На встрече с журналистами речь пойдет о ближайших планах террористов.
Читайте такжеЭкс-глава КГБ Приднестровья заявил, что Бородай уехал в Россию, оставив его вместо себя
Ранее Бородай активно опровергал слухи, что он больше не вернется в Донецк, однако точные сроки своего возвращения не называл, ссылаясь на секретность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter