Из Харькова в зону АТО направлено более 9 тыс. тонн тылового имущества - Минобороны

Как сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, в регионе в усиленном режиме продолжают работать специалисты Объединенного центра обеспечения (ОЦО) тыла ВСУ, на который возложены основные задачи по материально-техническому обеспечению сил АТО.

«Ежедневно мы направляем на Донбасс до 10 автомобилей с тыловым имуществом, среди которого: полевые кухни, камуфляжи, бронежилеты, продукты, топливо для бронетехники и т.д. Иногда, доставка этого жизненно необходимого груза сопровождается опасностью для моих подчиненных. Поэтому, несколько военнослужащих центра находились с ранениями в военно-лечебных учреждениях», - отметил командир ОЦО Юрий Середа.

Читайте такжеАваков вручил Нацгвардійцям 2000 бронежилетов и 6000 кевларовых касок

По его словам, с апреля центр организовал доставку в зону АТО свыше 5,5 тыс. бронежилетов, 558 из которых французского производства класса «3 А», и около 250 тыс. сухих пайков и разовых рационов, 4,5 тыс. спальных мешков и более 200 тыс. литров воды.