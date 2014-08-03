В Славянске местная молодежь устроила шествие в поддержку единства Украины
17:43, 03 августа 2014Политика
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В Славянске местная молодежь организовала гражданское шествие в поддержку единства Украины/
Люди в Славянске прошли шествием / olegpanfilov2.livejournal.com
Как передает «5-й канал», первое со времени освобождения города украинское шествие провели с целью показать, что Донбасс - за Украину.
Колонна двинулась по центру города к памятнику Тарасу Шевченко. Люди пели национальный гимн, выкрикивали традиционные лозунги, типа ”Слава Украине!” Подавляющее большинство прохожих встречала акцию одобрительно.
Активисты планируют сделать такие акции традиционными и уже думают объединить всех, кто поддерживает единство Украины и борьбу с сепаратистами, в общественную организацию.
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Таким образом они стремятся помочь украинской армии возвращать мир на Донбасс.
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