В Славянске местная молодежь устроила шествие в поддержку единства Украины

Как передает «5-й канал», первое со времени освобождения города украинское шествие провели с целью показать, что Донбасс - за Украину.

Колонна двинулась по центру города к памятнику Тарасу Шевченко. Люди пели национальный гимн, выкрикивали традиционные лозунги, типа ”Слава Украине!” Подавляющее большинство прохожих встречала акцию одобрительно.

Активисты планируют сделать такие акции традиционными и уже думают объединить всех, кто поддерживает единство Украины и борьбу с сепаратистами, в общественную организацию.

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Таким образом они стремятся помочь украинской армии возвращать мир на Донбасс.