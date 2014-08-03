Президент наградил летчиков за мужество и героизм во время АТО

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на официальном Интернет-представительстве главы государства, орденом Богдана Хмельницкого І степени посмертно награждены подполковник Руслан Плоходько и подполковник Сергей Руденко, которые 3 мая 2014 года отвели подбитый самолет за город Славянск, спасая жизни мирных жителей».

«Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден полковник Сергей Пожидаев. Орденами Богдана Хмельницкого III степени отмечено полковника Романа Дубинецкого, полковника Дмитрия Мимрикова, майора Григория Сытника и подполковника Максима Федорова. Орденом «За мужество» III степени награжден капитан Денис Русинов. Полковник Олег Нечипорук отмечен Орденом Даниила Галицкого», - говорится в указе.

Также президент наградил десантников, отличившихся во время проведения антитеррористической операции.

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Среди награжденных: орденом «За мужество» III степени - старший сержант Александр Пономарев, орденом Богдана Хмельницкого III степени - лейтенант Александр Чорпита, орденами «За мужество» III степени - солдаты Юрий Весельский, Сергей Ильницкий и сержант Сергей Козак.