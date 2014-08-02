Пограничники ночью отбили попытку российских террористов пересечь границу

В ночь на 2 августа группа российских террористов пыталась незаконно попасть из России на территорию Украины в районе населенного пункта Васильевка в Донецкой области, однако украинские пограничники воспрепятствовали этому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, пограничники вступили в бой, уничтожили часть боевиков, а оставшихся заставили вернуться на территорию РФ.

Также, отметил Лысенко, на украинско-российской границе прекращена работа трех российских пунктов пропуска – "Новошахтинск", "Гуково", "Куйбышево".

Он также рассказал, что за минувшие сутки потерь среди сил АТО нет.

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Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.