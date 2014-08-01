Суд отпустил на поруки еще пятерых солдат, обвиненных в дезертирстве

Прокуратура требует, чтобы военных, вернувшихся из русского плена, немедленно взяли под стражу, говорится в сюжете ТСН.

Пока солдаты ждут своей участи на территории воинской части, им грозит до 10 лет заключения. Родные бойцов готовят акции протеста: они уверяют, что ребята невиновны.

Первое судебное заседание в Запорожье продолжается уже около шести часов. Меру пресечения воинам выбирает Октябрьский районный суд Запорожья.

Прокуратура требует посадить солдат в СИЗО. Активисты стоят здесь с самого утра. Снимать в зале суда запрещено.

Прибытия военных в суд ждали несколько часов, но бойцов бригады запорожцы встречают как героев. Ребята из 51-й бригады несколько недель находились на границе с Россией под постоянными обстрелами боевиков и "Градов" из соседнего государства.

Родные говорят, что у бойцов закончились патроны. Помощи от командования они так и не получили. Адвокаты уверены, что ребята невиновны. Активистки женской сотни Запорожье прямо на капоте собирали подписи, чтобы взять ребят на поруки.

Тем временем, на Волыни родные военнослужащих и односельчане требуют тщательного расследования.

Суд длился часы. Уже вечером из здания суда вышел первый военнослужащий. Судьи отклонили ходатайство прокуроров и отпустили парня на поруки.

Читайте такжеВоенных 51-й бригады, которые перешли границу России, вернули в Украину. Их подозревают в дезертирстве

Через несколько часов после выхода Игоря Дыни судьи отпустили еще пятерых его коллег.

Несмотря на удачное начало, адвокаты бойцов не советуют впадать в эйфорию. Нужно будет еще доказать невиновность военнослужащих. В течение суток прокурор может подать апелляцию на изменение меры пресечения.