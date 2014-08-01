Террористы из «Градов» обстреливают донецкий аэропорт и силы АТО возле Авдеевки

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В районе села Минеральное Ясиноватского района, недалеко от шахты боевики установили установку «Град», из которой осуществляют прицельный огонь по аэропорту Донецка и позициям сил АТО, расположенным возле Авдеевки», - отметил он.

«В районе села Яковлевка под Донецком боевики устроили новый блокпост», - добавил Лысенко.