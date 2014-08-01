Силы АТО уничтожили "Град" террористов в районе Суходольская - Права справа
03:43, 01 августа 2014Политика
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В районе Суходольска Луганской области силы АТО ответным огнем уничтожили систему залпового огня "Град", которой террористы обстреливали украинских военных
Силы АТО уничтожили вражеский "Град" в районе Суходольская / facebook.com/butusov.yuriy
Об этом Еспресо.TV сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
"В районе Суходольская ответным огнем уничтожено систему залпового огня "Град", которая вела обстрел позиций сил АТО на границе", - отметил он.
Снегирев подчеркнул, что уничтожена одна из трех огневых точек, которые активисты "Правой справы" обнаружили в этом районе.
Кроме того, по информации "Правой справы", происходит перегруппировка боевиков в направлении Суходольска.
"Сейчас наблюдается перегруппировка боевиков из Мологвардейска в Суходольск", - сообщил Снегирев и добавил: "Очевидно, будет либо прорыв, либо деблокада украинских войск на этом участке проведения АТО".
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