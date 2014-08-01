Четыре российских вертолета «Ка-52» нарушили воздушное пространство Украины - пограничники
12:49, 01 августа 2014Политика
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Четыре российских боевых вертолета «Ка-52» нарушили воздушное пространство Украины.
Вертолеты РФ пересекли границу Украины / Wikipedia
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«В период с 08.10 до 08.37 31.07.2014 в районе населенного пункта Красная Таловка (Луганская обл.) зафиксированы полеты 4 боевых вертолетов «Ка-52» ВС РФ с нарушением воздушного пространства Украины», - говорится в сообщении.
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