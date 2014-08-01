Польские власти выдвинули кандидатуру Сикорского на должность Эштон

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, соответствующую информацию, которая раньше появилась в польских СМИ, подтвердил глава правительства Дональд Туск.

«Сикорский, по мнению PIS (крупнейшая оппозиционная партия в Польше), что касается России, является слишком мягким, а, по мнению европейских политиков, слишком суровым. По мнению всех - компетентный. То есть, именно тот», - написал глава польского правительства вчера вечером в Twitter.Читайте такжеПолитики из Италии и Болгарии претендуют на должность Кэтрин Эштон

Польское агентство РАР отмечает, что предыдущая фаворитка на эту должность, глава итальянского МИД Федерика Могерини, не была утверждена на саммите в июле из-за ее слишком мягкой позицию относительно России.

Агентство напоминает, что назначение новых руководителей на должности в Европейском Союзе после проведенных в мае этого года выборов должен завершиться до сентября, а новая Еврокомиссия должна начать работать с 1 ноября.

Решение относительно кандидатуры нового главы дипломатии ЕС должно быть принято на очередном саммите Евросоюза 30 августа. Сейчас этот пост занимает Кэтрин Эштон (Великобритания).

51-летний Сикорский возглавляет польский МИД с 2007 года. Политическую карьеру он начал в начале 90-х годов и, среди прочего, занимал должность министра обороны. До того работал журналистом.